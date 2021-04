Guardiola se méfie très fort du PSG

Guardiola pourrait pour la première fois atteindre la finale de la Ligue des champions avec un autre club que le FC Barcelone.

Mercredi, Manchester City va affronter le Paris Saint-Germain à l'occasion du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Et avant cette rencontre, l'entraîneur des Citizens Pep Guardiola se montre très méfiant par rapport à la puissance offensive des Parisiens.

"C'est quasiment impossible de les contrôler pendant l'intégralité des 90 minutes. Nous devons encore finir d'analyser l'équipe, mais ils ont une telle qualité, et pas seulement avec Neymar et Mbappé, mais aussi Di Maria et Draxler quand ils jouent, avec des joueurs comme Paredes, Verratti qui évoluent avec de la personnalité. Et en défense, ils sont organisés, mais il s'agit d'une demi-finale de Ligue des Champions, c'est toujours difficile peu importe si tu joues contre Chelsea, Madrid ou une autre équipe", a analysé le technicien espagnol pour le site officiel de City.