Dimitri De Condé pointe ce que Genk doit encore améliorer : "Ce n'est pas encore dans notre ADN"

De architect van het succes van KRC Genk is al jaren Dimitri De Condé. De technisch directeur bouwt telkens een nieuw competitief team met daarbij de financiën in het oog te houden.

Il y a de fortes chances que quelques-uns des meilleurs joueurs partent bientôt. Le meilleur buteur de D1A, Paul Onuachu, par exemple, est déjà sollicité. "C'est une chose à laquelle les autres clubs doivent faire face également", a déclaré De Condé à Sporza. "Le fait d'avoir remporté la Coupe nous assure de pouvoir évoluer sur la scène européenne la saison prochaine. C'est très important à la fois pour convaincre les joueurs de rester et pour attirer de nouveaux éléments", a souligné le directeur technique des Limbourgeois.

"Grâce aux transferts de ces dernières années, nous sommes également très stables financièrement. Cela peut nous aider à être dans le top 4 dans les années à venir. La compétition est ardue, avec en plus des équipes actuelles du top 4, le Standard, La Gantoise et des équipes ambitieuses comme le Beerschot et OHL".

Il reste cependant un point à travailler. "Cela dit, je pense que notre mentalité de gagnant peut encore s'améliorer. Nous sommes un jeune club et ce n'est pas encore dans notre ADN. Mais nous faisons des progrès dans ce domaine également."