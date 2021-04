La Liga pourrait accueillir 5000 spectateurs dès la semaine prochaine

Les championnats européens préparent progressivement le retour du public. La Liga pourrait accueillir jusqu'à 5000 fans dès la semaine prochaine.

D'après la presse espagnole, une demande aurait été émise par la Liga pour qu'une jauge de 5000 supporters soit acceptée dès le week-end du 9 mai, qui verra deux rencontres capitales se tenir : FC Barcelone - Atlético Madrid et Real Madrid - FC Séville. Le ministère de la santé devra décider de la faisabilité de cette option ou non, qui sera reportée au week-end suivant (avec, potentiellement, une jauge plus limitée) en cas de refus.