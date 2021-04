🎥 Un chroniqueur de L'Equipe tape les Diables Rouges : "Ils ont toujours mal au ventre de la demi-finale face à la France"

Une finale entre la Belgique et la France pourrait en faire rêver certains mais ce n'est pas le cas de Gilles Favard qui n'a pas hésité à tailler les Diables.

Gilles Favard ne risque pas de se faire des amis belges après sa sortie sur le plateau de L'Equipe du soir. En effet, le chroniqueur français devait donner son avis sur une potentielle finale entre la Belgique et la France à l'Euro. Autant dire qu'il n'a pas été de main morte avec les Diables et qu'il a même octroyé aux Bleus un titre... qu'ils ne possèdent pas :

"Je ne vois pas en quoi ce serait une revanche. Pour moi, la Belgique est une équipe en perte de vitesse. Entre De Bruyne qui a mal aux chevilles et Hazard qui a mal partout... En plus de ça, les Belges ont toujours mal au ventre de la demi-finale (au mondial 2018, ndlr) donc ils n'ont qu'à prendre un médicament et ils iront mieux. Il y a des équipes intéressantes avec l'Espagne qui monte et l'Allemagne qui revient. Il y aura des oppositions de style puisqu'il n'y a que la France qui joue comme elle joue. Ils sont champions du monde et on préfère le jeu de possession etc. Mais pour l'instant, les Français sont champions du monde et resteront champions d'Europe"