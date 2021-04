Nicolas Raskin et les Rouches vont tout donner en PO2 : "On n'a pas fait tout ça pour rien !"

Le Standard de Liège doit vite se reprendre après sa défaite en finale de la Coupe de Belgique dimanche dernier contre Genk (2-1).

La défaite du Standard de Liège en finale de la Coupe a été dure à digérer. "Sans doute le moment le plus compliqué de ma carrière, j'étais vraiment déçu. On voulait la gagner cette Coupe et écrire quelque chose de beau. C'était difficile et il régnait une atmosphère de déception ces derniers jours. Mais on n'a jamais le temps dans le football et il faut se rependre au plus vite. Le Standard de Liège doit gagner les Playoffs 2 et jouer l'Europe la saison prochaine. On sait ce qu'il nous reste à faire et on a tourné le bouton", a souligné Nicolas Raskin en conférence de presse.

© photonews

Le matricule 16 est prêt à croiser le fer avec Ostende. "Il nous reste six matchs à disputer et on a toutes nos chances durant ces Playoffs 2. Quand on regarde nos derniers matchs en championnat, on a fait de bons résultats. Le travail effectué avec le coach prend forme et cela se voit sur le terrain. On a connu des hauts et des bas, mais notre boulot commence à payer. Si on bat Ostende, on passe devant eux", a précisé Raskinator.

Les Rouches sont dans l'obligation de remporter les PO2 s'ils veulent évoluer sur la scène européenne la saison prochaine. "On n'a pas fait tout ça pour rien. Ce fut dur d'arriver en PO2 car la voie n'a pas été évidente, mais on va jouer notre chance à fond. Disputer l'Europa League cette saison, c'était top. Le Standard doit y être présent chaque saison. De plus, c'est une expérience formidable et une très belle vitrine pour les jeunes. C'est toujours un plaisir de pouvoir se mesurer à des équipes étrangères", a conclu le box to box.