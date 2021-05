Hugo Broos enthousiaste : "Je deviens l'entraîneur d'un vrai pays de football "

L'ancien entraîneur du Club de Bruges et d'Anderlecht est le nouveau sélectionneur national de l'Afrique du Sud.

Hugo Broos est devenu ce mercredi le nouveau sélectionneur de l'Afrique du Sud. Le coach âgé de 69 ans était à l'arrêt depuis la fin de son aventure à Ostende, où il avait été directeur technique et entraîneur intérimaire (avril 2019). Ce n'est pas sa première aventure sur le continent africain puisque le Belge avait été champion d'Afrique avec le Cameroun en 2017. Le Belge a donc été désigné pour relancer Percy Tau et les Bafana Bafana qui ont échoué à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et qui visent désormais une qualification pour le Mondial 2022.

"L'Afrique du Sud a une riche histoire de football et est l'un des pays les plus forts du continent dans ce domaine", a confioé Broos à propos de sa nomination. "Il y a beaucoup de qualités disponibles et je deviens l'entraîneur d'un vrai pays de football avec beaucoup de potentiel. Je me concentre sur l'arrivée de nouveaux joueurs qui ont faim et qui veulent réussir. Alors, bien sûr, on se tourne d'abord vers les jeunes, qui sont ambitieux et veulent faire leurs preuves. Nous voulons construire une équipe solide pour l'avenir. C'est un projet vraiment passionnant et je suis très enthousiaste", a conclu le technicien belge.

Il a déclaré que le report imminent des matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2022 de juin à septembre de cette année lui donnera plus de temps pour préparer son équipe. Les Bafana Bafana sont dans le même groupe que le Zimbabwe, le Ghana et l'Éthiopie.