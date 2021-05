Non, le PSG n'a pas réussi sa campagne

Le PSG a donc pris la porte de la Ligue des Champions. Que penser de cette campagne des Parisiens? Dans cet article, un petit tour sur ce qui n'a pas fonctionné et sur ce qui doit changer pour le futur. Attention, ça pique.

Le PSG a donc pris la porte en Ligue des Champions ce mardi soir. En ce mercredi matin, tous les supporters du club ont la gueule de bois, car finalement cette belle campagne se termine avec une énorme claque. Une de plus.

Après avoir éliminé Manchester United dans les poules, Le FC Barcelone puis le Bayern, les Parisiens semblaient plus forts que jamais. D'ailleurs, après la première période du match aller des demi-finales, personne n'aurait imaginé que les joueurs de Pochettino allaient par la suite passer par la fenêtre.

Au Parc des Princes, les locaux ont subi en seconde période et s'ils ont encaissé deux buts venus de nulle part, ils ont surtout manqué de réaction, à part l'expulsion de Gueye mais on y reviendra plus tard. Au retour, c'est à nouveau l'attitude globale, le manque de réaction et l'expulsion de Di Maria qu'on retiendra.

C'est bien ça que le PSG devra changer dans le futur: l'attitude et l'état d'esprit. Après l'ouverture du score de Mahrez, Neymar a joué tout seul, les joueurs se sont énervés et on n'a plus vu une belle rencontre. On n'a jamais senti que les visiteurs pouvaient revenir.

Surtout, on a vu que certains joueurs n'avaient pas le niveau pour disputer des demi-finales de Ligue des Champions: Les latéraux de cette double confrontation, c'est à dire Dagba, Florenzi, Bakker et Diallo, ont largement été en-dessous du très haut niveau requis pour aller en finale.

Mauro Icardi est lui aussi passé à côté de son match, comme Paredes qui est toujours dans l'émotion. Pour les prochaines saisons, la direction du club devra se poser les bonnes questions: recruter des latéraux, avoir dans son groupe des joueurs qui ont la capacité de porter l'équipe et non de la précipiter vers la défaite et ne pas conserver des joueurs qui ne pensent qu'à eux (ou au Poker, suivez mon regard).

Alors non, la campagne européenne du PSG n'est pas une réussite, car même si Manchester City était très costaud, les Parisiens se sont sabordés. Comme d'habitude....