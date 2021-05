Riyad Mahrez, bourreau du PSG: "On mérite cette qualification"

Il a porté City vers la finale de la Ligue des Champions et il estime que c'est totalement mérité.

Manchester City n'aura pas tremblé lors de sa demi-finale retour de Ligue des Champions. Rapidement, les Sky Blues ont pris le contrôle de la rencontre et ne l'ont jamais lâché. "On mérite cette qualification, on a su être efficace quand il le fallait", estime Riyad Mahrez.

Même si l'international algérien, double buteur mardi soir, estime que, comme aller, les Sky Blues ont livré une première période assez moyenne. "En seconde période, on a su relever le niveau. On aurait pu marquer trois ou quatre buts", analyse celui qui aura inscrit trois buts en deux matchs contre le PSG.