Anderlecht aurait déjà trouvé son nouveau n°3, Timon Wellenreuther sur le départ ?

Le RSC Anderlecht devrait à nouveau modifier la hiérarchie de ses gardiens de but cet été.

Ou plutôt confirmer celle qui semble s'être révélée pour le premier match des Playoffs : Timon Wellenreuther, doublure d'Hendrik Van Crombrugge jusqu'à présent, a été remplacé par Bart Verbruggen qui a donné pleine et entière satisfaction et ne devrait donc plus retrouver le banc. Mais Wellenreuther n'est pas prêt à accepter un rôle de n°3 et d'après les informations de La Dernière Heure, l'Allemand peut dès lors faire ses valises.

Et le RSCA aurait déjà trouvé son remplaçant : Kenny Steppe (32 ans), déjà très proche de signer l'été dernier mais finalement bloqué par STVV, serait cette fois bien en partance pour Neerpede. En fin de contrat dans un an, il faisait partie des joueurs dont nous vous confirmions récemment qu'il pourrait quitter le Stayen en cas de belle offre (lire ici). Sauf surprise, Warner Hahn, qui avait signé un bref bail jusqu'en juin 2021, ne devrait donc pas rester non plus à Anderlecht, où il n'a jamais convaincu.