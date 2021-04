STVV va faire le ménage dans son noyau

La saison des Canaris a été cahotique et une grande lessive s'annonce pour la saison prochaine.

STVV est cette saison passé par tous les états: un début de championnat en dent de scie, une place de reléguable à Noël, un changement de coach et finalement un maintien assuré à deux journées de la fin du championnat.

Pour le prochain exercice, beaucoup de joueurs ne devraient plus être dans le noyau. Colidio, Vagiannidis et Lavalée ont été prêtés et retourneront dans leurs clubs respectifs dans les prochaines semaines.

Samuel Asamoah, Ibrahima Sankhon et Duckens Nazon sont en fin de contrat et ne recevront pas de prolongation pour la saison prochaine. Ils devront donc se trouver un nouvel employeur.

Tatsuya Ito, Jhonny Lucas, Ko Matsubara, Wolke Janssens et Nelson Balongo ont encore une saison de contrat au Stayen mais ils ne seront pas retenus en cas d'offre car ils ne rentrent pas dans les plans de la direction.

Enfin, à cause de la crise, le club a des difficultés financières, certains joueurs pourraient partir en cas de belle offre. C'est le cas de Yuma Suzuki, Kenny Steppe ou Liberato Cacace. Le visage de STVV va donc bel et bien changer la saison prochaine.