Kroos et Hazard sauvent le Real, le VAR encore au centre des débats

Si vous voulez des polémiques, faites un focus sur la Liga cette semaine.

Quand trois équipes comme le Real, le Barça et l'Atlético (voir Séville) se tirent la bourre en tête du classement pour obtenir un titre de champion, il ets clair que chaque détail est important.

Dans cette optique, et après le nul vierge de samedi entre les Culés et les Colchoneros, le Real avait une occasion en or de prendre la deuxième place et de se rapprocher du rival madrilène. D'ailleurs, en début de rencontre, Benzema ouvre le score. Le VAR intervient... et annule but pour un hors-jeu de quelques centimètres.

De son côté, Fernando ne tremble pas et offre l'ouverture du score à Séville (22', 0-1). Le Real ne se laisse pas compter et égalise en deuxième période par Asensio, à peine monté au jeu (67'). Vous êtes prêts pour la polémique? C'est parti !

Benzema file droit au but, et il se fait descendre par Bono dans le rectangle. L'arbitre siffle penalty pour les Merengues mais le VAR intervient. Après avoir revu les images, l'arbitre siffle bien penalty mais... pour Séville à la suite d'une main à l'aveugle dans le rectangle de Courtois. Ce dernier est trompé par Rakitic (78', 1-2).

Dans les dernières secondes, Kroos tente sa chance au bout des arrêts de jeu: sa frappe est déviée par le talon d'Eden Hazard et trompe Bono. C'est d'ailleurs le Diable Rouge qui est crédité du but (2-2). Au classement, le Real reste à deux points de l'Atletico, tout comme le Barça.