🎥 Mission accomplie pour Man U, le titre attendra pour City

Battu à Chelsea samedi soir, Manchester City devra patienter encore avant de célébrer le titre.

La Premier League n'est pas encore mathématiquement acquise à Manchester City. Kevin De Bruyne et ses partenaires pouvaient être sacrés dès dimanche, si Manchester United tombait à Aston Villa, mais les Red Devils n'ont pas douté plus d'une mi-temps.

Bertrand Traoré avait pourtant ouvert le score après 24 minutes de jeu, mais Manchester United s'est réveillé en seconde période. C'est un penalty, provoqué par Paul Pogba et transformé par Bruno Fernandes, qui a remis les Red Devils dans la rencontre, Mason Greenwood a donné l'avance à United cinq minutes plus tard.

Et c'est Edinson Cavani, monté en cours de rencontre, qui a mis fin à tout suspense à quelques minutes du coup de sifflet final (1-3). Manchester United retarde le sacre de son voisin et en profite surtout pour consolider sa deuxième place: avec six points d'avance et un match de retard sur Chelsea, les Red Devils peuvent voir venir.