Arnaud Bodart : "Nous continuons d'apprendre"

Le portier liégeois a multiplié les arrêts décisifs contre La Gantoise ce samedi soir. Sans lui, le Standard de Liège ne serait pas parvenu s'imposer (2-1).

Arnaud Bodart a réalisé une grosse prestation contre La Gantoise. Deux arrêts décisifs face à Yaremchuk et un penalty d'Odjidja stoppé. Rien que ça ! D'ailleurs, l'entraîneur des Buffalos, Hein Vanhaezebrouck a clamé que le dernier rempart liégeois était l'homme du match. "La défaite à Ostende a été une véritable gifle. Surtout en tant que gardien quand tu encaisses six goals et que tu es impuissant...Un bien pour un mal car nous avons réagi et nous avons gagné contre La Gantoise. Nous avons montré aujourd'hui une autre mentalité avec deux jeunes qui ont commencé et qui ont bien fait le boulot. Nous continuons d'apprendre et nous en sommes ressortis plus forts", a confié le gardien du matricule 16 à l'issue de la rencontre.

En seconde période, le portier des Rouches a provoqué un penalty. "Malede était dos au jeu et j'étais pas bien dans la phase et je pensais qu'il allait protéger le ballon et effectuer un contrôle orienté. Du coup, je me fais avoir en voulant y aller et je suis en retard. C'est clair que je peux faire mieux. Puis, je repousse ce peno car je n'ai eu aucune pensée négative en fait. Je suis content de ma performance ce week-end, j'avais à coeur de faire mieux après la déconvenue à Ostende. Je voulais aider au maximum et montrer que j'étais présent", a conclu Arnaud Bodart.