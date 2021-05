Un duo d'anciens T2 à la tête du Sporting de Charleroi?

Karim Belhocine ne sera plus l'entraîneur des Zèbres la saison prochaine. Du coup, les Carolos seraient en discussions très avancées avec deux jeunes coaches qui ont le profil recherché.

"Le Sporting de Charleroi recherche un coach moderne". C'est avec ces mots que Mehdi Bayat a commenté la recherche du successeur de Karim Belhocine pour entraîner le Sporting de Charleroi.

D'après nos informations, un duo de jeunes coaches est en discussions très avancées. Il s'agit de Jonas De Roeck et d'Edward Still. Le premier va quitter le Sporting d'Anderlecht en juin prochain, le second est adjoint d'Ivan Leko du côté de SIPG en Chine.

© photonews

Si rien n'est encore signé, ces deux hommes seraient actuellement les plus proches de signer au Sporting de Charleroi. Lequel des deux sera le T1? Cela n'est pas encore défini mais c'est un duo assez complémentaire qui pourait prendre la tête du noyau des Zèbres.

Edward Still est passé par STVV et le Club de Bruges, avant d'être dernièrement à l'Antwerp. De Roeck a lui coaché STVV avant de passer au Sporting d'Anderlecht, d'abord avec les espoirs puis en tant qu'assistant en équipe première.