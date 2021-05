Officiel: Edinson Cavani prolonge!

Edinson Cavani avait clairement affiché son envie de rester à Manchester United, il a trouvé un terrain d'entente avec son club. Le buteur uruguayen, arrivé en début de saison après sept ans au PSG, prolonge l'aventure d'un an avec les Red Devils.

S'il n'est pas titulaire indiscutable à Manchester United, El Matador a prouvé qu'il en avait encore sous le pied. Auteur de 15 buts depuis son arrivée, il a notamment été l'un des grands artisans de la qualification des Mancuniens pour la finale de l'Europa League.

