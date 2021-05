Un grand espoir italien lance un appel du pied au PSG

L'ailier réussit une superbe saison en Italie et les prétendants vont se présenter.

Considéré comme un des meilleurs milieux italiens, Manuel Locatelli (23 ans, 31 matchs et 3 buts en Serie A cette saison) se dit prêt à découvrir un nouveau club à l'étranger. Le métronome de Sassuolo n'a d'ailleurs pas caché son attirance pour le Paris Saint-Germain.

"On sait tous quel est le meilleur chemin à prendre pour moi cet été. Ça peut être l'Italie comme l'étranger, a souligné le principal intéressé dans L'Equipe. Avec, donc, le PSG en ligne de mire. Voir Verratti, Florenzi et Kean y réussir, ça donne évidemment envie. Le PSG attire-t-il autant que les grands clubs plus historiques ? Oui, c'est au même niveau que les autres, c'est le top mondial !"

"Il y a les Italiens mais aussi Neymar et Mbappé, qui font partie des cinq meilleurs joueurs au monde. Le PSG a une image de grand club au sein d'une très belle ville, ce qui compte également", a rajouté le Lombard, pour qui ses dirigeants demandent 40 millions d'euros.