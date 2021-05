Simon Mignolet va franchir un cap contre l'Antwerp

Face au Great Old cet après-midi, Simon Mignolet devrait prendre part à son 500ème match dans l'élite du football européen.

La frontière approche pour Simon Mignolet. Aujourd'hui, le gardien belge devrait garder les cages du Club de Bruges, contre l'Antwerp, dans le cadre de la troisième journée des Playoffs 1. Selon Het Nieuwsblad, à cette occasion, le principal intéressé disputera son 500ème match professionnel.

À 33 ans, le portier des Blauw en Zwart a connu quatre clubs durant sa carrière : Saint-Trond, Sunderland, Liverpool et le FC Bruges. Au total, d'après les chiffres disponibles sur Transfermarkt, ils auraient joué 104 matchs avec les Canaris, 101 avec les Black Cats, 204 avec les Reds et 88 avec le Club.

Le Diable Rouge compte deux titres à son palmarès : la Ligue des Champions remportée en 2019 avec Liverpool et le titre de champion de Belgique glané la saison dernière avec le Club de Bruges. En cas de victoire face au Great Old ce jeudi après-midi (coup d'envoi à 18h30), il pourrait faire un pas de plus vers un troisième.