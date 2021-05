Zizou devrait quitter le Real !

Direction la Juventus de Turin pour le coach français?

Alors que le quotidien Le Parisien évoquait ce vendredi la volonté du président Florentino Pérez de conserver Zinedine Zidane au Real Madrid la saison prochaine, la presse espagnole annonce le départ du technicien français à l'issue de l'exercice. Selon la chaîne TeleMadrid, qui évoque une "fatigue physique et mentale", ZZ n'entraînera donc plus le Real la saison prochaine, qu'il remporte ou non le titre de champion d'Espagne. Une information qui vient confirmer un peu plus la tendance des dernières rumeurs.

A deux journées de la fin du championnat, la Maison Blanche occupe la 2e place du classement et compte deux points de retard sur le leader, l'Atletico Madrid. Un sacre en Liga lui offrirait son 12e trophée en cinq saisons et demie sur le banc des Merengue.