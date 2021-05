Les Rangers terminent la saison invaincus !

Ce samedi marquait la dernière journée de championnat en Ecosse.

Quelle saison pour les Glasgow Rangers ! Officiellement sacré champion d'Ecosse depuis le 7 mars, pour la 55e fois de son histoire, le club entraîné par Steven Gerrard n'a pas levé le pied et termine le championnat invaincu après sa victoire contre Aberdeen (4-0) ce samedi. Le bilan est exceptionnel avec 102 points au classement, grâce à 32 victoires et 6 nuls, 92 buts marqués et 13 encaissés.

Sacrés pour la première fois depuis 2011, eux qui avaient été relégués en D4 en 2012, les Gers terminent la saison avec 25 points de plus que le grand rival, le Celtic, qui restait sur neuf sacres d'affilée.