OFFICIEL : Edward Still remplace Karim Belhocine à Charleroi !

Le Sporting Charleroi a donc opté pour un tout jeune entraîneur afin de remplacer Karim Belhocine !

Nous étions les premiers à vous l'annoncer il y a quelques jours : pour remplacer Belhocine, le Sporting Charleroi penchait vers la jeunesse et un projet ambitieux, et était en discussions très avancées avec deux hommes - Edward Still et Jonas De Roeck. Le premier était l'adjoint d'Ivan Leko à Shanghai, l'autre quittait son poste d'adjoint de Kompany à Anderlecht. Restait à savoir s'ils partageraient la barre, ou si l'un des deux obtiendrait le poste de T1.

Le verdict est tombé officiellement : il y aura deux Still la saison prochaine sur les bancs de D1A en tant qu'entraîneurs principaux, et Edward Still est le nouveau T1 des Zèbres. Son staff n'a pas encore été révélé, mais Jonas De Roeck n'en sera (a priori) pas. Edward Still, dont c'est le premier poste d'entraîneur principal, sera présenté à la presse le 27 mai après sa quarantaine au retour de Chine.