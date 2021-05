Alexander Blessin: "Je n'aime pas parler d'arbitrage, mais je ne comprends pas"

L'exclusion de Guillaume Hubert a plombé le KV Ostende, dimanche après-midi contre la Gantoise, et Alexander Blessin ne la digère pas.

Le KVO était déjà mené, mais semblait en mesure de revenir dans la rencontre quand Guillaume Hubert a été exclu pour une faute commise en dehors de son rectangle. Un carton rouge que les Ostendais ne cmprennent pas.

Tout comme leur coach. "Il faudrait m'expliquer pourquoi on lui donne la rouge et pas une jaune. Je n'aime pas parler d'arbitrage, mais c'est quand même une phase décisive du match. On était bien dans la partie avant cette exclusion, mais une fois à dix, le match était plié", regrette Alexander Blessin.

Une lourde défaite qui réduit fortement les chances du KVO d'arracher un ticket européen: désormais troisièmes des playoffs 2 avec quatre points de retard, les Côtiers vont avoir bien du mal à réinverser la situation.