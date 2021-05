Hein Vanhaezebrouck se méfie même d'un Standard blessé : "Ils peuvent marquer de n'importe où"

Le Standard n'est pas en grande forme et La Gantoise enchaîne les victoires, mais Hein Vanhaezebrouck reste prudent.

Le coach des Buffalos ne compte pas baisser sa garde face à un Standard qui, il le sait, ne lui réussit pas trop. "Nous avons toujours du mal contre le Standard. La dernière fois, il a fallu attendre que Yaremchuk nous délivre à quatre minutes de la fin", rappelle Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

"Le Standard a de jeunes joueurs qui sont capables de marquer de n'importe où - Klauss, Balikwisha, Amallah ... Même s'ils ne sont pas en forme, il y a des gars capables d'être dangereux", pointe-t-il encore. "C'est toujours un problème, car tu peux avoir le match sous contrôle et d'un coup encaisser. Et des gars comme Klauss et Muleka vont courir du début à la fin du match".