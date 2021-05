Epro League: au bout du suspense, OHL bat Anderlecht et est champion de Belgique 2021 !

Au bout du but en or, après deux rencontres très serrées, c'est OHL et son joueur Reinout "Eonel" Schols qui remporte le titre !

Ce mercredi, on pouvait assister à la finale du championnat de Belgique e-sport: la Epro League. D'un côté, Zakaria "Emperatoor" Bentato qui représente le Sporting d'Anderlecht et de l'autre Reinout "Eonel" Schols qui porte le maillot de OHL.

Pour rappel, chaque équipe a joué une fois contre toutes les autres équipes, ce qui a donné un classement après 17 journées de championnat. Le top 8 s'est ensuite disputé des play-offs façon élimination directe.

A ce petit jeu, Anderlecht (7ème) et OHL (8ème) se sont qualifiés pour la finale qui se joue en deux rencontres, sans règle du but à l'extérieur. En cas d'égalité, il y a un troisième match avec la règle du but en or.

Lors du premier match, Anderlecht a ouvert le score via Amuzu sur un ballon en profondeur. Mais dans les arrêts de jeun Mercier égalise (1-1). LEs fins de mi-temps, décidément le talon d'Achille de Zakaria "Emperatoor" Bentato dans ce premier match puisqu'à la 90ème minute, Miny donne la victoire à OHL (2-1).

Lors du second match, dès le début de la confrontation, tout basculre: OHL est à 10 suite à l'expulsion de Bese, penalty pour le RSCA et but de Verchaeren; A ce moment les deux équipes sont à égalité... et il ne se passera plus rien dans ce duel.

On se dirige dès lors vers un troisième match avec la règle du but en or: le premier qui marque remporte le titre. A ce petit jeu, en fin de deuxième période, Reinout "Eonel" Schols marque le premier but via Sowah et est donc sacré champion de Belgique 2021!