John van den Brom, coach particulièrement "fier": "Une prestation magnifique"

Genk a largement dominé l'Antwerp et John van den Brom est aux anges.

Genk a dû patienter quarante minutes avant de trouver l'ouverture, mais n'a jamais vraiment douté, jeudi soir contre l'Antwerp. "On a pris le match en main dès le début et on ne l'a jamais lâché", confirme un John van den Brom particulièrement satisfait du comportement de ses joueurs sur la pelouse.

"On voulait aborder ce match sans se mettre une pression démesurée, mais pour le gagner et proposer notre jeu. On a très bien réussi ça. Par les prestations individuelles, mais surtout en tant qu'équipe. C'était une prestation magnifique. Je suis vraiment fier de ce qu'ont fait les joueurs ce soir", ajoute-t-il.

Un récital qui permet, en plus, à Genk d'assurer la deuxième place. "C'était l'objectif, on est sûr des barrages de la Ligue des Champions, c'est déjà super. Et maintenant, on va évidemment regarder le match entre Bruges et Anderlecht. C'est toujours un plaisir de regarder ce genre de choc, mais il y aura aussi un peu de tension", sourit le Néerlandais.