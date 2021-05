Une nouvelle génération d'arbitres débarque en Pro League

Le Professional Refereeing Department a promu sept nouveaux arbitres ce vendredi. L'URBSFA a annoncé qu'ils débuteront dans le football professionnel à partir du mois d'août.

Une nouvelle génération s'apprête à entrer dans le monde professionnel. Ce vendredi, l'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA) a annoncé que 7 nouveaux arbitres officieront dans le football professionnel en Belgique, à partir de la saison prochaine. La nouvelle a été dévoilée par le biais d'un communiqué officiel.

Parmi eux, on retrouve deux arbitres principaux, à savoir Simon Bourdeaud’Hui et Matonga Simonni, mais aussi cinq arbitres assistants (Bryan Bijnens, Thibault Holvoet Alexandre Minnoy, Gianni Seeldraeyers et Michele Seeldraeyers). Une moitié provient de l'Association des Clubs Francophones de Football, et l'autre de Voetbal Vlaanderen.

Meet our 🆕 referees!

Read the full article in our RBFA App 📱 — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) May 21, 2021

Toutefois, ils ne seront pas jetés dans le grand bain immédiatement. En effet, dans son communiqué, la Royal Belgian FA a expliqué qu'ils "effectueront leurs débuts dans des matches de la 1B Pro League" dès le mois d'août.