Après un peu plus de 5 mois à la tête du Standard, Mbaye Leye dresse le bilan : "Je sais où je vais"

Mbaye Leye a repris le Standard de Liège en main le 30 décembre dernier. Un peu plus de cinq mois plus tard, et 25 rencontres à la tête des Rouches (12 victoires, 4 nuls et 9 défaites), le technicien sénégalais dresse le bilan.

"J'ai eu la chance de commencer au sein d'un grand club et je remercie la direction. Je m'attendais à un travail très dur et à un métier spécial. Mais j'ai le caractère pour gérer cette tâche et prendre sur moi. Il faut gérer beaucoup de paramètres à la fois : les joueurs, le staff, la direction, les supporters et les observateurs. J'étais préparé pour face à tous ces paramètres, mais il y en a qui sont impossibles à maitrîser. La seule solution, c'est le travail. Quand celui-ci est bien fait, tôt au tard, les résultats seront au rendez-vous. Je suis certes un jeune coach et certaines personnes ont envie de me dire quoi faire et comment communiquer, et je les comprends. Mais moi, je sais où je vais et la direction est derrière moi car nous avons la même vision. Il faut travailler pour le club et non pour soi-même", a confié Mbaye Leye en conférence de presse.

"Il y a du positif dans ce que nous avons fait. Une finale de Coupe de Belgique et les Playoffs 2. Je veux encore progresser et je reste ouvert d'esprit. Ces cinq mois vont m'aider pour la suite et me permettre de mieux ancrer ma philosophie. Je ne fais pas de compromis. Il y a des hauts et des bas, mais je sais que je suis sur la bonne voie car je parle avec beaucoup de mes anciens coachs et ils ont la même vision que moi alors qu'ils ont beaucoup plus d'expérience. La seule façon de faire avancer les choses, c'est le respect des règles et du travail. Je fais preuve de flexibilité et je sais donc parler avec tout le monde car je fais partie de cette jeune génération de coach. De plus, j'ai joué avec ou contre certains joueurs de mon groupe. Mais le football a changé et les choses qui étaient basiques ne le sont plus. Il faut retrouver un équilibre et jouer carte sur table. Il faut savoir dire les choses et mes joueurs savent ce que je pense", a-t-il ajouté.

L'ancien attaquant a ensuite parlé des deux pires rencontres de la saison mais aussi du match référence. "Il y a eu des matchs très décevants comme les défaites contre Anderlecht et Ostende. Mais nous avons aussi été excellents comme la rencontre à Malines (0-4). Une référence pour la suite. La partie qu'il faut montrer aux joueurs car nous avons tout fait convenablement. Tous les ingrédients étaient là. Les joueurs faisaient les efforts pour les autres, les courses défensives et offensives, un bloc, la grinta, de l'agressivité, un jeu simple avec deux touches de balle max et des occasions. Tout était là et nous devons partir sur cette base-là", a indiqué Leye.