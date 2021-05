Mbaye Leye évoque la reconstruction et le mercato estival du Standard de Liège : "Ce ne sera pas le Standard NXT"

Mbaye Leye l'a déjà annoncé il y a quelques jours, le Standard de Liège est en reconstruction et va devoir faire table rase.

Le Standard de Liège a vécu une saison compliquée et Mbaye Leye veut que les choses changent en bord de Meuse. Fini l'irrégularité et les hauts et les bas. "Tout le monde connait le mal qui ronge le club. J'ai été joueur, adjoint et maintenant entraîneur. Il ne faut pas avoir peur de tout casser. Il faut revenir à la base, c'est le club avant tout. Nous allons jouer avec nos jeunes et les faire grandir comme Michel-Ange Balikwisha et Arnaud Siquet. Ce ne sera pas le Standard NXT, mais nos talents seront accompagnés de leaders positifs. Ce sera le grand combat du Standard, le socle de la reconstruction", a prévenu Mbaye Leye. "La direction est au courant de mes besoins pour le noyau. Une nouvelle dynamique et du changement. On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs...Il va falloir faire des choix difficiles si on veut avancer", a confié le T1 des Rouches.

Comment le matricule 16 va-t-il s'y prendre pour réussir son mercato estival ? "Il faut avoir de bonnes idées par rapport à la situation du club et il faut être inventif quand tu as moins d'argent. Il faut du win-win. Par exemple, obtenir le prêt d'un joueur appartenant à un grand club mais qui dispose de peu de temps de jeu, et ainsi le mettre en évidence et permettre au Standard de redorer son blason. Faire les bons choix, avoir les bonnes idées et avoir les bons contacts, voilà comment nous allons nous en sortir. Il y a encore peu, La Gantoise n'avait pas d'argent et aujourd'ui, ils sont riches. Genk ne vendait pas autant auparavant non plus", a expliqué l'ancien attaquant.

Les Rouches n'évolueront pas sur la scène européenne la saison prochaine, un mal pour un bien. "Le Standard de Liège ne disputera pas la Coupe d'Europe lors du prochain exercice, donc le noyau ne devra pas être composé de trente joueurs. Il faudra surtout de la qualité et non de la quantité. Vaut mieux un très bon joueur que trois moyens ! Des profils spécifiques ? Nous avons besoin de joueurs capables de décanter la situation sur les côtés. Si nous avons perdu la finale de la Coupe, c'est parce que Genk avait Ito et Bongonda...", a conclu Mbaye Leye.