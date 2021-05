Les Espoirs en Amateurs, dès 2022 ? La Pro League étudie l'option

Bruges NXT n'évoluera pas en D1B la saison prochaine, pas plus que d'autres équipes Espoirs. La compétition Espoirs devrait se tenir normalement, et l'intégration des équipes réserves des grands clubs aux séries inférieures est envisagée pour 2022.

Le format du football belge risque encore d'être modifié dans les années à venir, mais il faudra pour cela passer par diverses assemblées générales et débats interminables lors desquels chacun défendra son bout de steak jusqu'au bout. Le premier point à l'étude est l'intégration des Espoirs en divisions inférieures : il n'y aura aucune équipe réserve en D1B la saison prochaine, le championnat U23 se disputant comme prévu, mais 2022-2023 pourrait voir la Pro League intégrer plusieurs équipes ...en Nationale 1, D2 et D3 ACFF/VV.

La première raison : si la D1B était élargie pour faire de la place aux équipes Espoirs, il n'y aurait eu de la place que pour 4, rapporte Het Laatste Nieuws, avec La Gantoise comme équipe du G5 "grugée". Impensable. Il faudrait donc disperser les U23 en divisions amateures, chaque échelon impliquant un paiement de la part des clubs (125.000 euros pour jouer en Nationale 1, 100.000 pour jouer en D2 ACFF/VV, 75.000 pour le troisième échelon). Là encore, 4 équipes seulement pourront jouer en Nationale 1, mais les discussions seraient plus aisées et les équipes pourraient éventuellement passer d'une division à l'autre via promotion et relégation.

Le football amateur veut en profiter

Pour accepter cette arrivée des clubs Espoirs, le football amateur pourrait poser comme condition une plus grande flexibilité de la licence professionnelle, qui permettrait aux meilleurs clubs de Nationale 1 d'accéder plus aisément à la D1B (on pense bien sûr à Thes Sports, champion dominant mais sans licence pro). Globalement, et c'est une plainte fréquente qui nous revient des clubs amateurs, ceux-ci espèrent une plus grande perméabilité entre les mondes amateur et professionnel. Affaire à suivre, pour laquelle le verdict ne tombera certainement pas tout de suite ...