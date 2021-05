Vincent Mannaert veut continuer avec Philippe Clement

Il y a déjà des observateurs qui disent que Philippe Clement pourrait s'en aller vers un autre championnat après trois titres consécutifs en Belgique. Vincent Mannaert a donné plus d'informations dans Extra Time.

"Je suppose qu'il reste", a déclaré Mannaert. "Il a fait un excellent travail et a toujours un contrat. S'il ne reste pas, ce sera sa décision. Nous le voulons toujours comme coach. Nous nous sommes encore assis autour de la table avec Philippe dans le courant de la semaine", a fait savoir le dirigeant brugeois.

Mannaert sait que Clement voudra des garanties pour renforcer son noyau. " Le renforcement sera l'un des points dont nous discuterons. De toute façon, le marché des transferts commencera tard avec l'Euro 2020, la Copa America et le coronavirus qui pèse encore. Il y a donc de fortes chances que nous commencions avec le même groupe et nous savons que nous devrons être vigilants. La saison dernière, nous avons perdu la finale de la Coupe contre l'Antwerp et nous avons mal joué en début de saison."

Bruges ne pense donc pas à un éventuel remplaçant. "Ce n'était pas encore une priorité de penser à un éventuel successeur de Clement comme entraîneur du Club de Bruges. Blessin ? Je suis charmé, mais je ne lui ai jamais parlé et c'est une autre différence de travailler dans un club de haut niveau", a conclu Mannaert.