L'UEFA accélère : le Real Madrid, le Barça et la Juventus pourraient être exclus

Alors qu'elle annonçait mardi soir une procédure disciplinaire à l'encontre des trois derniers clubs liés à la Super League, l'UEFA aurait déjà décidé de lourdes sanctions à leur encontre.

Nous vous l'expliquions ce matin : l'UEFA a ouvert ce mardi soir une procédure disciplinaire à l'encontre des trois clubs toujours impliqués dans le projet de Super League européenne, pour violation potentielle des règles de l'UEFA. Et d'après les informations de la Cadena Ser comme du Daily Mail ce matin, les conclusions de cette procédure seraient sans appel : il y aura de lourdes sanctions, financières comme administratives.

L'UEFA envisagerait ainsi de lourdes amendes mais aussi et surtout une exclusion de la Juventus, du Real Madrid et du FC Barcelone des deux prochaines éditions de la Ligue des Champions (et de toute autre compétition européenne). Un coup de tonnerre, à coup sûr, les trois clubs cumulant ensemble 20 Ligues des Champions (13 pour le Real, 5 pour le Barça, 2 pour la Juve).