Made in Pro League : Jérémy Doku, le joyau de Rennes

Après avoir connu des premiers mois compliqués avec Rennes, Jérémy Doku brille à nouveau. Retour sur la saison de ce talent "made in Pro League"

Nous sommes le 5 octobre 2020. Le mercato estival s'apprête à fermer ses portes quand soudain la nouvelle est annoncée. Jérémy Doku s'engage avec le Stade Rennais, contre un chèque de 26 millions d'euros (selon Transfermarkt). Il devient le plus gros transfert de l'histoire du club breton. Après huit ans passés à Anderlecht, son club formateur, le jeune belge se jette dans l'inconnu.

Les montagnes russes en Bretagne

Les choses s'accélèrent rapidement pour le nouveau rennais. Quelques jours après sa signature, il découvre la Ligue des Champions. Le 20 octobre, l'ancien de Neerpede monte au jeu contre Krasnodar pour la première journée de la phase de poules. Mais l'aventure ne dure pas longtemps pour la formation rouge et noire, qui termine à la dernière position du groupe E et quitte la compétition la tête basse.

Malgré un début de saison réussi en championnat, Rennes commence à battre de l'aile peu de temps après l'arrivée de Jérémy Doku. Les hommes de Julien Stéphan ne remportent qu'un seul de leurs sept premiers matchs avec le natif de Borgerhout. Souvent titulaire, ce dernier tarde toutefois à convaincre sur le terrain. Son manque d'efficacité est notamment pointé du doigt par les critiques.

© photonews

Pendant plusieurs mois, le Diable Rouge alterne le bon et le moins bon, mais garde la confiance de Julien Stéphan. Entre la 14ème et la 23ème journée, il enchaîne 9 titularisations consécutives. Finalement, suite à une mauvaise série de six matchs sans victoire, l'entraîneur français décide de claquer la porte le 1er mars 2021.

Jérémy Doku, meilleur dribbleur de Ligue 1 ?

Trois jous plus tard, Bruno Genesio est nommé à la tête de l'équipe. Qui dit nouvel entraîneur dit nouveaux statuts. Les cartes sont redistribuées. Mais Jérémy Doku conserve sa place de titulaire et monte en puissance sous les ordres de l'ancien lyonnais. Le 20 mars 2021, il trouve la faille pour la première fois, face au FC Metz. Toutefois, l'ancien du Beerschot n'en devient pas un grand buteur pour autant. D'ailleurs, même à Anderlecht, il n'a jamais été réputé pour son efficacité.

Sur le rectangle vert, l'international belge apporte autre chose, grâce à un geste qu'il maîtrise à la perfection : le dribble. À Rennes, le joueur de 19 ans n'a rien perdu de son explosivité. Contre Bordeaux, il établit un record : celui du plus grand nombre de dribbles réussis pour un seul joueur durant un match de Ligue 1 en 2020/2021 (voir ci-dessous). Qui plus est, personne n'a réussi plus de dribbles que lui sur l'ensemble de la saison. Le droitier dépasse Mbappé et Neymar avec 109 unités.

Jérémy Doku vs Bordeaux (A)



12. Plus haut total de dribbles réussis pour un joueur lors d'un match de L1 cette saison. (OptaJean)

pic.twitter.com/P57YpIK9ZD

— Z. (@Zettergol) May 3, 2021

Après avoir douté pendant plusieurs mois, Jérémy Doku termine l'exercice en grande forme. Avec lui, le Stade Rennais finit à la sixième place du classement. Le club breton se qualifie donc pour la première édition de la Conference League qui aura lieu la saison prochaine. L'occasion pour Jérémy Doku d'exploser sur la scène européenne. À moins que ce ne soit à l'Euro avec les Diables Rouges...