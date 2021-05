Un médecin du sport rassurant concernant De Bruyne : "Aucune raison de paniquer"

Le monde du football belge est en émoi depuis la sortie sur blessure de Kevin De Bruyne ce samedi en finale de Ligue des Champions. Le Diable Rouge a livré le verdict aujourd'hui : fracture du nez et fracture orbitale. De quoi craindre pour son Euro ?

On entend tout et son contraire depuis l'annonce par Kevin De Bruyne de sa double fracture, du nez et de l'orbite, après le lourd contact avec Antonio Rüdiger qui a forcé le joueur de Manchester City à sortir, sonné, ce samedi. Pour certains, c'est clair, le Diable Rouge ne sera pas de la partie à l'Euro ; pour d'autres, il pourra jouer, au pire avec un masque. Le Nieuwsblad a demandé son avis à Chris Goossens, médecin du sport.

"Ce n'est pas idéal, mais il n'y a aucune raison de paniquer. Ca ne devrait pas avoir trop de conséquences sur son Euro. Sauf si le nerf optique et le nez ont été déplacés, la rééducation devrait durer trois semaines après lesquelles il pourrait même jouer sans masque", rassure le docteur Goossens. "Il dormira peut-être mal, et si le nez est cassé, la respiration est difficile. Mais il a une semaine pour récupérer".

De Bruyne devrait pouvoir jouer avec un masque, voire sans

On doit cependant s'attendre à voir Kevin De Bruyne porter un masque lors de l'Euro : "Avec un masque en carbone, il pourrait jouer [dès le début de l'Euro] et après trois semaines, pour le second match face au Danemark, sans masque, même s'il en portera certainement un par souci de précaution". Conclusion : sauf complications ou fracture particulièrement lourde, cela devrait bien se passer. "J'ai vu des joueurs sur le terrain le week-end après s'être fait opérer du nez le week-end. Dans le cas de KDB, il y a 12 jours. Il n'y a donc pour l'instant pas de raisons de s'inquiéter".