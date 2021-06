Julien Ngoy (Eupen) suivi de près par des clubs du top belge et des formations étrangères

Le joueur âgé de 23 ans avait fait son retour en Belgique cet été en quittant l'Angleterre et Stoke City pour rejoindre Eupen. Un retour payant et réussi.

Considéré comme l'un des plus grands talents belges dans sa catégorie d'âge, Julien Ngoy avait été formé au Club de Bruges et au Sporting d'Anderlecht avant de rejoindre l'Angleterre fort jeune. Cet été, il a été séduit par le projet eupenois et avait envie de jouer ; c'est chose faite. La saison de l'éclosion pour le natif d'Anvers. L'attaquant est devenu titulaire indiscutable sous les ordres de Benat San José et a planté six buts et distillé un assist en 32 rencontres de championnat.

Auteur de très bonnes prestations, l'ancien joueur de Stoke City ne devrait pas faire de vieux os à Eupen. En effet, plusieurs clubs du top en Belgique sont intéressés par ses services et devraient passer à l'attaque durant les prochaines semaines, selon nos informations. Des clubs français et allemands le suivent également de près. Eupen ne retiendra pas son ailier cet été comme ce fut le cas cet hiver quand le Standard de Liège était venu frapper à la porte. Au surplus, les Pandas seront dans l'obligation de vendre leurs meilleurs joueurs cet été étant donné qu'Aspire ne veut plus injecter d'argent. Et Ngoy fait partie des joueurs à la plus forte valeur marchande.