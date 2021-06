Romelu Lukaku prêt à tout : "Gagner en étant moche s'il le faut"

La Belgique a-t-elle appris de ses erreurs pour cet Euro 2020 ? Est-elle prête à aller au bout cette fois ? Romelu Lukaku l'affirme.

La différence en termes de ruse et d'expérience avait été pointée lorsque la Belgique avait affronté la France, tombant dans le piège de Didier Deschamps. "Si on rejoue contre eux, ça se passera différemment, je pense. Nous sommes mieux préparés qu'en 2018. On doit pouvoir "gagner moche". On est capables de bien jouer au football, on sait aussi contre-attaquer. Ce qui compte, c'est la victoire", affirme Romelu Lukaku sur VTM. "Comment, je m'en fiche".

Du côté de l'Inter Milan et sous Antonio Conte, c'est une mentalité qui compte. "Je joue chaque week-end dans un 5-4-1 ou un 5-3-2. Et si tu prends les trois points, personne n'en parle. Mais ce n'est pas l'identité des Diables", reconnaît Lukaku. "Nous sommes faits pour jouer du beau football. Mais s'il faut se battre, on le fera. On doit prouver qu'on en est capables".