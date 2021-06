Nouveau forfait pour les Red Flames. Ce vendredi, Davina Philtjens a été contrainte de quitter ses coéquipières en raison d'une blessure. Elle ne pourra pas prendre part aux deux prochaines rencontres de son équipe face à l'Espagne et au Luxembour. Pour la remplacer, Ives Serneels a fait appel à Marie Detruyer.

An injury has forced @PhiltjensDavina out of the squad for the games against Spain and Luxembourg. Marie Detruyer will replace her.