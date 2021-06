José Mourinho: "C'est maintenant ou jamais pour la Belgique, ils peuvent le faire!"

Avant d'entamer un nouveau défi sur le banc de la Roma, José Mourinho se projette sur l'Euro 2020 et il fait de la Belgique un candidat à la victoire finale.

Avant de s'engager avec l'AS Roma, José Mourinho avait été engagé par The Sun comme consultant pour l'Euro 2020. Il préface le tournoi continental dans les colonnes du quotidien anglais de ce samedi.

Et il a une opinion favorable sur les Diables. "Une équipe très solide, pleine de très bons joueurs", commence-t-il. "Kevin De Bruyne est devenu un fantastique joueur et Youri Tielemans a énormément progressé depuis qu'il est arrivé en Angleterre. Ils ont beaucoup de joueurs créatifs et Romelu Lukaku est un buteur qui évolué de manière incroyable depuis qu'il a rejoint l'Inter."

"Je pense que Roberto Martinez peut faire quelque chose de spécial"

"C'est aussi une équipe avec des joueurs qui se connaissent depuis longtemps, ils ont énormément d'expérience et Roberto Martinez est un bon coach. (...) Je pense qu'il peut faire quelque chose de spécial. Et quand je dis spécial, je pense à mieux que la demi-finale en Coupe du monde", estime le Special One.

Mais José Mourinho insiste: les occasions ne seront plus nombreuses pour la génération dorée des Diables Rouges. "Je pense que c'est maintenant ou jamais, beaucoup de joueurs arrivent à l'âge idéal pour y arriver. Ils peuvent le faire."