Pep Guardiola lauréat du titre d'Entraîneur de l'Année en Premier League

Manchester City semble rafler presque tous les titres individuels cette saison en Premier League. Après le titre de Joueur de l'Année remporté par Ruben Dias, c'est au tour de Pep Guardiola de remporter un autre titre : celui de Manager de l'Année en Premier League.

L'Espagnol a permis aux Skyblues de remporter un septième titre en Premier League ainsi qu'une huitième Coupe de la Ligue. Seul ombre au tableau pour Guardiola : la défaite en finale de Ligue des Champions face à Chelsea.

Au classement, il devance Bielsa (Leeds), Rodgers (Leicester), Moyes (West Ham) et Solskjaer (Man U).

