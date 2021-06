Ruben Dias remporte le titre de Joueur de l'Année en Premier League juste devant Kevin De Bruyne

Ruben Dias est incontestablement la bonne pioche de Manchester City cette saison. Recruté pour une somme de 68 millions d'euros en provenance de Benfica, le Portugais est devenu le patron de la défense de Pep Guardiola.

Le joueur a été récompensé pour sa belle saison en remportant le titre de Joueur de l'Année en Premier League. Au classement, il devance notre Diable Rouge Kevin De Bruyne (qui avait remporté le titre la saison passée) et Harry Kane. Quelques jours plus tôt, Dias avait déjà remporté le titre de joueur de l'année décerné par les journalistes.

Announcing himself to the #PL in 𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲 😎



👏 Introducing your 2020/21 @EASPORTSFIFA Player of the Season: @rubendias 👏#PLAwards pic.twitter.com/FCvr2Jg1w1