Leekens tente de trouver une solution au casse-tête Witsel : "Vous pouvez mettre De Bruyne un rang plus bas"

Qui devrait jouer au poste de milieu défensif et ainsi remplacer Axel Witsel ? C'est un problème qui préoccupe beaucoup de monde depuis des mois et qui n'a toujours pas été résolu. Parce que Leander Dendoncker n'a pas encore réussi à convaincre dans ce rôle.

"On ne peut pas non plus blâmer Dendoncker pour cela", déclare l'ancien entraîneur de l'équipe nationale Georges Leekens dans HLN. "Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un d'autre qu'il fasse ce que Witsel fait. Résumez les qualités de Witsel. Bon de la tête, fort, endurant, bon des deux pieds, intelligent et un excellent positionnement. Il rend les autres meilleurs. Remplacer Witsel par un autre joueur n'est tout simplement pas possible", lâche "Long Couteau".

Mais quelle est la solution alors ? "Vous devrez peut-être faire des ajustements dans votre système. Un entraîneur doit s'adapter aux qualités de ses joueurs. Il pourrait donc choisir de faire reculer Kevin De Bruyne d'une rangée et de le placer à côté de Youri Tielemans. Ce sont donc deux huit qui devront se mettre d'accord entre eux pour savoir qui restera pour assurer l'organisation défensive. Kevin devra s'ajuster un peu, mais il n'en fera pas un problème. Il jouera toujours à la position où il peut le mieux servir l'équipe", a conclu Leekens.