🎥 La fierté de Lukas Nmecha: "Peut-être le but le plus important de ma carrière"

Le jeune buteur allemand mesure l'importance du but qu'il a inscrit hier soir et savoure la plus belle ligne de son palmarès.

Les Espoirs allemands ont remporté, dimanche soir à Ljubljana, le troisième sacre européen de leur histoire. Avec un Lukas Nmecha à nouveau décisif: l'attaquant prêté à Anderlecht la saison dernière a inscrit son quatrième but du tournoi contre le Portugal en finale. Un sacre "collectif" Suffisant pour être sacré meilleur buteur et, surtout, champion d'Europe. "C'est peut-être le but le plus important de ma carrière", souffle-t-il sur le site officiel de la fédération allemande. Même si, au-delà de ses prestations individuelles, Lukas Nmecha préfère pointer le collectif allemand, qui a fait la différence. "Peu de gens croyaient en nous, mais nous nous sommes battus tous ensemble, c'est une victoire d'équipe, chacun a joué son rôle", conclut-il.