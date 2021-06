La Juventus aurait trois pistes pour remplacer Cristiano Ronaldo

L'avenir de CR7 chez les Bianconeri apparaît de plus en plus incertain.

La Juventus Turin travaille en coulisses pour recruter un attaquant qui pourra prendre la place de Cristiano Ronaldo sur le départ. Et la Vieille Dame aurait défini trois cibles prioritaires, selon la Gazzetta dello Sport. Il y a d'abord la piste Dusan Vlahovic (21 ans, 37 matchs et 21 buts en Serie A avec la Fiorentina cette saison).

Il y a aussi le buteur du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi (28 ans, 20 matchs et 7 buts en L1 cette saison). Le PSG ne sera pas forcément opposé à un départ de l'Argentin, acheté 50 millions d'euros, en cas d'offre satisfaisante cet été. Et la dernière piste se nomme Gabriel Jesus (24 ans, 29 matchs et 9 buts en Premier League cette saison). Le Brésilien n'a pas vraiment convaincu Josep Guardiola à Manchester City.