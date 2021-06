Une nation, une pépite : Alexander Isak, dans l'ombre de Zlatan

L'Euro, c'est dans moins d'une semaine. L'heure est venue de vous présenter les talents qui pourraient y briller : jeunes talents déjà éclos ou en devenir, ils sont les stars de demain ... presque littéralement !

Alexander Isak n'est pas le Suédois le plus connu. Pourtant, le joueur de 21 ans fait partie des plus grands talents de la nation bleue et jaune. Après une saison réussie avec la Real Sociedad, il s'apprête à mener sa sélection sur les routes de l'Euro. Gros plan sur le nouvel étendard de la Suède.

De Solna à San Sebastian, en passant par Dortmund

Le talent d'Alexander Isak n'est pas nouveau. En janvier 2017, plusieurs grands clubs européens lui faisaient déjà les yeux doux. Convaincu par son potentiel, le Borussia Dortmund n'a pas hésité à investir 9 millions d'euros pour l'arracher à l'AIK Solna, son club formateur. À seulement 17 ans, le jeune attaquant sortait d'une saison à 10 buts en Suède. De quoi susciter de nombreuses attentes autour de lui.

Toutefois, il n'a pas réussi à s'imposer dans la Ruhr. Après seulement 13 matchs avec les Schwarz-Gelben, le droitier a été prêté à Willem II entre janvier et juin 2019. En Eredivisie, le natif de Solna a retrouvé de sa superbe : 14 buts et 7 passes décisives en 18 matchs. Mais pas de quoi convaincre le BVB de le conserver. Quelques semaines après la fin de son aventure aux Pays-Bas, Alexander Isak a rallié la Real Sociedad sous la forme d'un transfert sec. Un choix de carrière payant.

© photonews

Depuis son arrivée à San Sebastian, le numéro 19 s'épanouit sous les ordres d'Imanol Alguacil. Cette saison, il a inscrit 17 buts en 34 matchs de championnat. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur de son équipe en 2020/2021 par les supporters. Grâce à lui, la Real Sociedad a terminé à la cinquième place de Liga, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Mais surtout, la formation bleue et blanche a remporté la Coupe du Roi, en finale contre l'Athletic Bilbao (0-1).

Un pur numéro 9

Alexander Isak est un véritable attaquant de pointe. Du haut de son mètre 92, le Suèdois peut apporter le danger dans les airs. Toutefois, malgré son grand gabarit, il n'en reste pas moins un attaquant mobile, capable de prendre la profondeur. Il est également à l'aise balle au pied, ce qui lui permet de faire la différence dans la surface de réparation. Des qualités qui lui valent l'intérêt de nombreux grands clubs européens à l'approche du mercato estival...

Sous le feu des projecteurs

Jusqu'à il y a encore quelques semaines, Alexander Isak devait former un redoutable duo d'attaque avec Zlatan Ibrahimovic pendant l'Euro. Mais l'attaquant milanais ne sera pas du voyage, en raison d'une blessure au genou. La nouvelle a été annoncée le 15 mai dernier par Jane Andersson. L'absence du buteur de 39 ans a donc contraint le sélectionneur à revoir ses plans.

D'un système en 4-4-2, la Suède pourrait passer à un schéma en 4-3-3. En effet, samedi dernier, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a occupé seul la pointe de l'attaque face à l'Arménie (victoire 3-1). Il était accompagné par Emil Forsberg (RB Leizig) et Dejan Kulusevski (Juventus Turin) sur le front de l'attaque.

Sans Zlatan Ibrahimovic, le joueur de la Real Sociedad sera le principal fer de lance de l'attaque suédoise pendant l'Euro. À l'aube de sa première grande compétition internationale, les attentes qui le concernent sont élevées. À 21 ans, Alexander Isak devra assurer la relève et écrire sa propre histoire avec son pays.