Habib Habibou se lance dans un projet caritatif après avoir empoché une jolie somme lors son procès contre un ancien club

Libre de tout contrat depuis août dernier, l'attaquant âgé de 34 ans réfléchit quant à sa situation, mais en attendant, il a décidé de venir en aide aux plus démunis.

Bien connu du public belge, Habib Habibou a joué l'essentiel de sa carrière en Jupiler Pro League. Formé au PSG, le joueur centrafricain est arrivé à Charleroi en 2005. Il portera ensuite les couleurs de Zulte Waregem (2010-2013) puis celles de La Gantoise. Il fera son retour en Belgique en 2019 en signant à Lokeren en D1B mais quittera le pays de Waes quelques mois plus tard pour atterrir en Roumanie au Politehnica Iași. Son dernier club. N'ayant pas prolongé son contrat au sein du club roumain, Habibou est libre depuis août dernier. "Je m'entraîne chaque jour afin de rester fit, c'est la base tout tout sportif de haut-niveau. Il faut garder la forme. J'ai reçu des offres de plusieurs clubs mais je réfléchis bien avant de faire mon choix", nous confie l'ancien buteur des Zèbres.

En conflit avec son ancien club Qatar SC, le natif de Bria a reçu une bonne nouvelle après deux ans de procès. "Les instances de la FIFA ont tranché en ma faveur dans le procès qui m’opposait à mon ancien club qui ne m'avait pas payé ma deuxième année de contrat qui devait être levée. Je viens de recevoir 3,2 millions d'euros pour non-respect du contrat. Une bonne nouvelle après autant d'années devant les tribunaux. J'ai déjà bien gagné ma vie et une majeure partie de cette somme va être consacrée aux plus démunis", poursuit le joueur âgé de 34 ans. "J'ai mis en place une fondation ("Fondation Habibou) qui vient en aide aux orphelins et aux enfants malades. C'est véritablement une chose qui me tient à coeur. Avec la crise sanitaire, il y a encore plus de personnes dans le besoin. Dernièrement, nous avons fait livrer pour 100.000 euros de vêtements et de nourriture en Afrique. J'ai toujours voulu aider mon prochain et je continuerai de la faire", a conclu Habib Habibou.