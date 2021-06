🎥 Euro : L'Italie prend la mesure de la Turquie et fait le plein de confiance

Ce vendredi, l'Euro 2020 démarre avec un an de retard sur le planning prévu mais cette fois on y est. Et pour débuter ce championnat d'Europe, l'Italie reçoit la Turquie au stade Olimpico de Rome.

Senol Günes a redonné un nouvel élan à la Turquie, absente il y a trois ans de la Coupe du monde en Russie tandis que l'Italie reste sur une série impressionnante de 27 rencontres sans défaite. © photonews Le round d'observation durera plus ou moins vingt minutes. Après un enroulé signé Insigne qui passera loin à côté du but turc (18e), Giorgio Chiellini poussera Uğurcan Çakır à effectuer une claquette sur une reprise de la tête (22e). Par la suite, l'Italie monopolisera le ballon tandis que la défense turque restera regroupée dans sa surface. Malgré une nette domination de la Squadra Azzura (64% de possession et 13 tentatives dont 3 cadrées) en première période, le score restera vierge à la pause. © photonews En début de seconde période, l'Italie prendra les commandes de la rencontre. Manuel Locatelli décalera Domenico Berardi qui ajustera un centre fort devant le but et le malheureux Merih Demiral propulsera le ballon dans ses filets (53e), 0-1. La Squadra Azzura insistera avec Leonardo Spinazzola qui frappera du gauche dans la surface. Uğurcan Çakır détournera des gants et Ciro Immobile ne pourra reprendre correctement le ballon qui lui reviendra dans les pieds (55e). Le portier turc détournera ensuite une frappe de Locatelli depuis l'extérieur de la surface (58e). Les troupes de Roberto Mancini doubleront la mise peu après l'heure de jeu. A la retombée d'un centre, Spinazzola contrôlera et frappera du droit, mais son tir sera dévié par Demiral mais Uğurcan Çakır effectuera un arrêt réflexe. Mais le cuir reviendra dans les pieds de Ciro Immobile qui mettra le ballon au fond (66e), 0-2. L'Italie fera ensuite complètement craquer la Turquie. Après un mauvais dégagement du portier turc, Lorenzo Insigne aggravera la marque d'un bel enroulé (79e), 0-3. Le score ne bougera plus, l'Italie étrille la Turquie (3-0) et fait le plein de confiance.