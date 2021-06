Euro 2020 : les compos officielles de Turquie - Italie

Cette édition de l'Euro est organisée dans onze villes et débute ce soir au Stadio Olimpico de Rome, où l'Italie affronte la Turquie dans le groupe A.

La Nazionale de Roberto Mancini sera opposée aux troupes de Şenol Güneş, une Turquie que certains voient comme le trouble-fête dans cet Euro, suite à ses bonnes performances face aux Pays-Bas notamment.

Mancini débutera avec Gigi Donnarumma, Chiellini, Bonucci, et le trio offensif Immobile, Berardi et Insigne.

The 11 #Azzurri selected by Roberto Mancini for tonight's opener! 📋#ITA #TURITA #VivoAzzurro pic.twitter.com/WggaZH1ip1