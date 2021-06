Après Noa Lang, un autre produit de l'Ajax pourrait rejoindre la JPL

Un milieu de terrain néerlandais formé à l'Ajax pourrait également prendre la direction de la JPL, un an après le Brugeois Noa Lang.

Carel Eiting pourrait débarquer dans le Limbourg.

De Telegraaf rapporte que le Racing Genk serait sérieusement intéressé par les services du médian de 23 ans formé à l'Ajax : "Le club de l'entraîneur néerlandais John van den Brom s'est officiellement manifesté auprès de l'Ajax pour acquérir le milieu de terrain Carel Eiting, sous contrat à Amsterdam jusqu'à l'été 2022", peut-on lire dans le quotidien.

L'observateur du club Mike Verweij rajoute qu'Eiting, qui a rejoint Huddersfield Town en prêt la saison dernière, ne devrait pas retourner à Amsterdam et qu'il ne serait pas contre une aventure à Genk, qui lui permettrait de tenter de jouer la Ligue des champions via le tour préliminaire.

Le prix d'Eiting serait estimé à 4 millions d'euros. Le joueur compte au total 31 apparitions avec l'Ajax, pour 1 but et 8 passes décisives, et 23 la saison dernière avec Huddersfield pour 3 buts et 3 assists.