Le meilleur Meunier de retour ? "Le but et l'assist, c'est du bonus"

Thomas Meunier arrivait à l'Euro entouré d'incertitudes concernant son niveau de jeu, ayant peu joué au Borussia Dortmund. Mais visiblement, il a retrouvé ses sensations.

C'est ce qu'on appelle une entrée au jeu réussie : Thomas Meunier a fait le break pour l'un de ses premiers ballons, opportuniste, avant de délivrer en fin de match le caviar qui offre le 0-3 à Lukaku. "Est-ce mon meileur match depuis longtemps ? Ca dépend si on parle club ou sélection, pour commencer", entame le latéral de Dortmund. "Mais vous savez, je suis défenseur, si je garde la clean-sheet, c'est bon pour moi".

Défensivement, Meunier a eu peu de travail. "Mais ce but et cet assist, c'est juste du bonus pour moi. Ca me met en confiance, c'est bien, parce que j'ai joué 4 matchs en 2021. Pour le moment, l'enthousiasme et l'excitation prennent le dessus sur les carences physiques et j'espère qu'il en sera ainsi longtemps", reconnaît-il.

Le retour des supporters, un déclic ?

Thomas Meunier expliquait récemment que l'absence de public lui mettait un coup au moral. La présence de plus de 26.000 supporters, même en majorité hostiles, lui a donc fait énormément de bien. "Qu'ils soient pour ou contres nous, je veux juste qu'ils soient là. Il n'y a rien de mieux que de débuter l'Euro devant 25.000 personnes, dans un stade magnifique", se réjouit le Diable.

"Il y a eu une ola, on entendait les supporters belges ... Je suis pour un foot populaire et qui crée des émotions, donc oui, ce public me galvanise", conclut-il.