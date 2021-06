L'Espagne tenue en échec par la Suède

L'Espagne et la Suède s'affronte au stade La Cartuja à Séville pour la première journée des poules du groupe E.

Côté espagnol, Unai Simon est donc le gardien titulaire, devant De Gea, alors que la charnière centrale en défense sera bien le duo Laporte-Torres. Koke passe devant Thiago au milieu alors que Morata est bien le numéro 9 de la Roja. Titulaire, Pedri est devenu le plus jeune joueur espagnol à débuter dans une compétition internationale du haut de ses 18 ans, devançant Cesc Fabregas.

Côté suédois, Janne Andersson peut tout de même aligner une belle équipe même s'il est privé de Kulusevski à cause du Covid-19. En attaque, on retrouve Alexander Isak, lui qui sort d'une excellente saison avec la Real Sociedad en Liga, où il a inscrit 17 buts en 34 rencontres de championnat. Il sera accompagné par le vétéran Marcus Berg, toujours dangereux du haut de ses 34 ans.

La première occasion de la partie sera espagnole avec un très beau centre de Koke sur la tête de Dani Olmo qui placera bien sa tête, mais Olsen réalisera un superbe arrêt pour éviter l'ouverture du score (18e).

© Roja Twitter

Quelques minutes plus tard, Koke sera à deux doigts du but. Après une combinaison avec Jordi Alba, le médian tentera l'extérieur du pied mais verra le ballon filer à quelques centimètres du poteau gauche d'Olsen (23e). Juste avant la pause, Morata aura une belle opportunité mais l'attaquant de la Roja ne trouvera pas le cadre pourtant seul face à Olsen (38e). Quelques minutes après, la Suède obtiendra sa première occasion et sera à deux doigts du hold-up. Isak fusillera Simon dans la surface mais Llorente était là pour sauver sur sa ligne (41e). Nul vierge à la mi-temps.

© Twitter Selección Española de Fútbol

En début de seconce période, la Roja mettra d'entrée le pied sur le ballon, mais on verra une équipe suédoise presser un peu plus haut cependant. Peu après l'heure de jue, les Suédois effectueront une contre-attaque dangereuse. Dans la surface, Isak décalera pour Berg qui se loupera alors qu'il semblait plus facile de la mettre au fond que de manquer le cadre (61e).

Dans les dernières minutes de la rencontre, la Roja a eu deux grosses occasions. Sur un centre centre de Sarabia et coup de casque de Gerard Moreno, Olsen répondra présent sur sa ligne (90e+1). Deux minutes après, Sarabia reprendra tant bien que mal un centre puissant de Jordi Alba mais le Parisien, au second poteau, ne contrôlera pas bien et le ballon terminera dans les mains du portier suédois (90e+3). Le score ne bougera pas, 0-0.