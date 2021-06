Officiel: c'est terminé pour Danijel Milicevic à Seraing

Danijel Milicevic ne sera pas de l'aventure en D1A avec les Métallos.

Une petite saison et puis s'en va: le RFC Seraing confirme ce lundi que Danijel Milicevic et le club ont décidé de mettre fin à leur aventure commune. "Nous nous quittons en parfait accord et nous remercions Danijel pour son professionnalisme et sa correction", précisent les Métallos dans leur communiqué.

Après un retour de deux ans à Eupen, Danijel Milicevic avait rejoint Seraing en début de saison 2020-2021. Il a participé à onze matchs tout au long de sa saison. Les onze derniers matchs de sa carrière professionnelle? A 35 ans, l'ancien international bosnien pourrait mettre un terme à sa carrière.