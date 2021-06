Eupen tient enfin son entraîneur adjoint

C'est un ancien du club germanophone qui sera le T2 de Stefan Krämer lors de la saison à venir.

Eupen a engagé Kristoffer Andersen comme nouvel entraîneur adjoint. L'ancien footballeur professionnel était tout récemment l'entraîneur de l'équipe première d'Alemannia Aachen. Le coach âgé de 35 ans avait débuté sa carrière à Eupen avant de rejoindre le FC Brussels puis le Borussia Mönchengladbach II, le MSV Duisburg, Alemannia Aachen et Fortuna Cologne.

"Nous sommes très heureux d'avoir trouvé en Kristoffer Andersen un T2 compétent, qui a grandi dans le football belge et qui s'intègre parfaitement dans notre nouveau staff autour de Stefan Krämer. Kristoffer a le profil idéal pour ce poste au club, où il a joué à la fois en tant que jeune et en tant qu'adulte. Nous tenons à exprimer notre gratitude à l'Alemannia Aachen qui a permis le transfert de son entraîneur vers un club de D1A. Nous nous réjouissons de la collaboration avec Kristoffer Andersen et lui souhaitons la bienvenue à Eupen", a confié le directeur général d'Eupen, Christoph Henkel.